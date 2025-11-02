Tren istasyonunda bomba paniği

Tren istasyonunda bomba paniği
Yayınlanma:
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde tren istasyonunda bomba paniği yaşandı. İstasyonundaki sahipsiz çanta nedeniyle seferler bir süre durduruldu.

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki tren istasyonunda bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, sahipsiz bir çanta görenler durumu polise bildirdi.

sakarya-tren-istasyonu.jpg

TREN SEFERLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak istasyonu boşalttı ve tren seferlerini geçici olarak durdurdu.

Bomba imha ekibi yapılan incelemeden sonra çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan herhangi bir patlayıcı madde çıkmadığı öğrenilirken, tren seferleri güvenlik kontrollerinden sonra yeniden başlatıldı.

sakarya-tren-istasyonunda-bomba-panigi.jpg

Çantayı bırakan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Mahkeme kararına rağmen ihaleye çıkıldı! Yurttaşlar yeşil alanın betonlaşmasına karşı çadır nöbetinde
Mahkeme kararına rağmen ihaleye çıkıldı! Yurttaşlar yeşil alanın betonlaşmasına karşı çadır nöbetinde
Gece yarısı sokağın ortasında havai fişek patlattılar!
Gece yarısı sokağın ortasında havai fişek patlattılar!