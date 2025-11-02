Tren istasyonunda bomba paniği

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki tren istasyonunda bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, sahipsiz bir çanta görenler durumu polise bildirdi.

TREN SEFERLERİNİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak istasyonu boşalttı ve tren seferlerini geçici olarak durdurdu.

Bomba imha ekibi yapılan incelemeden sonra çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan herhangi bir patlayıcı madde çıkmadığı öğrenilirken, tren seferleri güvenlik kontrollerinden sonra yeniden başlatıldı.

Çantayı bırakan kişinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.