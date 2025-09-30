Trabzonlu balıkçılar buldu ekipler alarma geçti! İçerisinden bomba çıktı!

Trabzon Çarşıbaşı'nda tekneyle avlanan balıkçılar deniz üzerinde menşei henüz belirlenemeyen insansız deniz aracı buldu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri güvenlik önlemi alırken, limanda güvenli alana çekilen deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi.

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında tekneyle avlanan balıkçılar, gece saatlerinde deniz yüzeyinde insansız deniz aracı fark etti.​​​​​​​

İSTANBUL'DAN ÖZEL EKİP TALEP EDİLDİ

Balıkçılar, aracı bağladıkları tekneyle kıyıya çekti. Yoroz Limanı’na yanaşan balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Ekipler, menşei belirlenemeyen deniz aracı için güvenlik şeridi çekerek liman giriş ve çıkışlarını kapattı. Çevrede de güvenlik önlemleri alınırken, deniz aracının incelenmesi için İstanbul’dan özel ekip talep edildi. İlk incelemelerde insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde durulurken, uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

İÇERİSİNDEN BOMBA ÇIKTI

Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, "Gece saat 00.00'da burada görevli olan arkadaş beni aradı. Balıkçımızın bir tekne bulduğunu ve bu tekneyi limana getirdiğini ve Sahil Güvenliğe haber verilip incelemeye alındığını söyledi. İçerisinde tehlikeli bir madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktılar. 02.00'da limana geldim. Bomba ekibi gelerek inceleme yapıldı. Limanı kapattılar. İçerisinde bomba olduğu tespit edildi. Bu insansız bir deniz aracıdır" dedi.