Özgür Özel: AK Parti'nin tek derdi taht kavgası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılının son günlerinde faaliyete geçen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gölge Bakanlar ve Politika Kurulları ile yapılan ilk toplantı sonrası konuşan Özel, yeni parti programını, ekonomik vaatleri ve siyasi gündemi değerlendirdi. Özgür Özel, iktidarı sert sözlerle eleştirerek AKP'nin ülke sorunlarından koptuğunu savundu.

"BİZ BU KAVGADAN MEDET UMMUYORUZ"

Konuşmasında iktidar ve muhalefet arasındaki rol değişimine dikkat çeken ve AK Parti’nin iç gündemine değinen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Artık AK Parti krizlerin ve kaosların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi ise huzurun ve refahın müjdecisidir. Artık AK Parti yazın serin, kışın sıcak salonların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi meydan meydan büyüyen, sokakta yürüyen, vatandaşı görünce iki tarafın da yüzü gülen partidir. Türkiye'nin bu kadar derdi varken AK Parti'nin tek derdi maalesef taht kavgalarıdır. Bir mahdum, bir damat, bir bakan birbirini yemektedir. Ama biz bu kavgadan medet ummuyoruz. Millet tahammül etmiyor."

2026 İÇİN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI VAADİ: 39 BİN TL

Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nun temel gündeminin ekonomik ve sosyal krizler olduğunu vurguladı. 2026 yılı için somut ekonomik hedeflerini açıklayan Özel, şunları kaydetti:

Asgari Ücret ve Emekli Maaşı: Bu yıl için asgari ücret önerimiz 39 bin Türk Lirası, en düşük emekli maaşı önerimiz de 39 bin Türk Lirasıdır.

Vergi Adaleti: Dolaylı vergilerin oranı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalaması olan yüzde 30 seviyesine çekilecek. Açlık sınırının altındaki gelirlerden vergi alınmayacak. Artan vergi dilimleri işveren veya devlet tarafından karşılanacak.

Çiftçi Desteği: Çiftçiye Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) olmayan mazot verilecek; mazotun litresi 55 liradan 33 liraya düşürülecek. Tarım destekleri milli gelirin yüzde 1'i seviyesine çıkarılacak.

"EKSİK OLAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI EKREM İMAMOĞLU’DUR"

Toplantıda güçlü bir kadro ile bulunduklarını ancak bir eksiğin olduğunu belirten Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hukuki durumuna dikkat çekti. İmamoğlu'nun 278 gündür tutuklu bulunduğunu hatırlatan Özel, "Eksik olan benim adayım değil, eksik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’dur. Millet, İmamoğlu’na yapılanı gelecekteki Cumhurbaşkanına darbe olarak görmüş ve 25.1 milyon imza ile 'Adayımı bırak, sandığı getir' demiştir. İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar, 2 milyon üyemizle birlikte biz ona vekalet ediyoruz" şeklinde konuştu.

YARGI REFORMU VE EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU

Adalet sistemine ve demokratikleşmeye yönelik vaatlerini sıralayan CHP Lideri, şunları söyledi:

Seçim Barajı: Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek, yüzde 1 oy alan partilere hazine yardımı sağlanacak.

Kayyum Uygulaması: Belediyelere atanan kayyum uygulamalarına son verilecek.

Yargı Bağımsızlığı: Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına harfiyen uyulacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı değiştirilecek, Adalet Bakanı kuruldan çıkarılacak.

Eşit Yurttaşlık: Cemevleri yasal ibadethane statüsü kazanacak. Kürt sorunu ve Alevi vatandaşların eşit yurttaşlık talepleri karşılanacak. İstanbul Sözleşmesi tekrar yürürlüğe girecek.

GENÇLİK, EĞİTİM VE BARINMA POLİTİKALARI

Gençlere ve öğrencilere yönelik projelerini de açıklayan Özel, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kaldırılacağını ve üniversitelerin bağımsızlaşacağını belirtti. Mülakat sisteminin kaldırılacağını, ilk etapta 100 bin öğretmenin atanacağını ve sözleşmeli öğretmenliğin bitirileceğini taahhüt etti. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğini, sosyal konutların yüzde 45’inin kiralık olacağını ve gençlere Avrupa’nın en hızlı ve ucuz internetinin sağlanacağını ifade etti.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI: "MART'TA, NİSAN'DA SANDIĞI KURALIM"

İktidara erken seçim çağrısında bulunan Özgür Özel, "Kendine güvenen varsa, Mart ayında, Nisan ayında sandığı kuralım. Biz o sandıktan niye kaçtığınızı biliyoruz. Milletimizle birlikte erken seçim sandığını talep etmeye başlıyoruz" dedi.

"YARINLAR ASLA BUGÜNLER GİBİ OLMAYACAK"

Konuşmasını umut mesajlarıyla sonlandıran Özel, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında rövanşist bir tutum sergilenmeyeceğini ancak hukuk dışı talimatlara uyanlardan hesap sorulacağını belirtti. Özel sözlerini, "Türkiye'de herkes şunu bilsin: Yarınlar asla bugünler gibi olmayacak. Çünkü yarınlarda bir zümrenin değil, milletin, halkın partisi olacak" diyerek tamamladı.