Trabzon'da toprak kayması: 1 işçi toprak altında kaldı

Trabzon’un Of ilçesinde çalışma sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi yaralandı.

Olay, Kumludere Mahallesi’nde bir evin arka kısmında yapılan çalışma sırasında gerçekleşti. Çalışmalar esnasında aniden kayan toprak nedeniyle işçilerden Oktay Daşdemir kısmen göçük altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla Daşdemir bulunduğu yerden çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

İlk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Hayrat Kaymakamı ve Of Kaymakam Vekili Selçuk Baş da hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.