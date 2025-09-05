Toplu taşıma pazartesi günü ücretsiz olacak

Toplu taşıma pazartesi günü ücretsiz olacak
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretimin başlayacağı pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ziller 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. İstanbul Valiliği özel bir kararla Pazartesi günü okulların açılış saatini 10.00-15.00 olarak değiştirmişti.

Son dakika | İstanbul'da okul açılış saati değiştiSon dakika | İstanbul'da okul açılış saati değişti

İBB TOPLU TAŞIMANIN ÜCRETSİZ OLACAĞINI DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacağını duyurdu.

Öte yandan trafik yoğunluğuna karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşımada ek seferler düzenlenecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Başkomiser eşiyle yakaladığı jandarmayı öldürdü
Başkomiser eşiyle yakaladığı jandarmayı öldürdü
İmamoğlu'ndan kararlılık mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz!
İmamoğlu'ndan kararlılık mesajı: Asla vazgeçmeyeceğiz!