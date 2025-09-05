Toplu taşıma pazartesi günü ücretsiz olacak
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim öğretimin başlayacağı pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul’da 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ziller 8 Eylül Pazartesi günü çalacak. İstanbul Valiliği özel bir kararla Pazartesi günü okulların açılış saatini 10.00-15.00 olarak değiştirmişti.
İBB TOPLU TAŞIMANIN ÜCRETSİZ OLACAĞINI DUYURDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de pazartesi günü saat 06.00 ile 16.00 arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacağını duyurdu.
Öte yandan trafik yoğunluğuna karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşımada ek seferler düzenlenecek.