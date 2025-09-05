Son dakika | İstanbul'da okul açılış saati değişti

Son dakika | İstanbul'da okul açılış saati değişti
Yayınlanma:
Son dakika açıklaması... İstanbul Valiliği özel bir kararla 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılış saatini 10:00 olarak belirledi.

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü için özel bir karar aldı. Yeni eğitim döneminin ilk gününde tüm okullarda derslerin saat 10.00’da başlayacağı duyuruldu.

GEREKÇE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yapılan resmi açıklamada, İstanbul genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin derse başlayacağı ilk gün, yoğun araç trafiği nedeniyle öğrenci servisleri ve velilerin kullanacağı özel araçların oluşturabileceği karmaşayı azaltmak amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı bildirildi.

DERSLER 10.00-15.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK

Alınan karara göre, 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da bulunan tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda dersler 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu uygulamanın, sabah saatlerindeki trafik yükünü hafifletmesi ve öğrencilerin okullarına daha güvenli ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.

BAKAN TEKİN DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda İstanbul'daki ilk gün planlamasına değinmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Eğitim
"Ruhlarımız yatak değiştirme saplantısı ile bir göç sıkıntısı içindedir"
"Ruhlarımız yatak değiştirme saplantısı ile bir göç sıkıntısı içindedir"
12 yıllık zorunlu eğitim ne tür değişimlere yol açmıştır?
12 yıllık zorunlu eğitim ne tür değişimlere yol açmıştır?