Son dakika | İstanbul'da okul açılış saati değişti

İstanbul Valiliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcı olan 8 Eylül Pazartesi günü için özel bir karar aldı. Yeni eğitim döneminin ilk gününde tüm okullarda derslerin saat 10.00’da başlayacağı duyuruldu.

GEREKÇE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yapılan resmi açıklamada, İstanbul genelinde 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmenin derse başlayacağı ilk gün, yoğun araç trafiği nedeniyle öğrenci servisleri ve velilerin kullanacağı özel araçların oluşturabileceği karmaşayı azaltmak amacıyla bu düzenlemenin yapıldığı bildirildi.

DERSLER 10.00-15.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAK

Alınan karara göre, 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da bulunan tüm resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda dersler 10.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Bu uygulamanın, sabah saatlerindeki trafik yükünü hafifletmesi ve öğrencilerin okullarına daha güvenli ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.

BAKAN TEKİN DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda İstanbul'daki ilk gün planlamasına değinmişti.