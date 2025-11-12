Topağacı Mahallesi davasında ilk duruşma bugün görüldü: Mahalleli camilerde ikna edilmiş

Mustafa Tekin - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Ümraniye’de bir gecede rezerv alan ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde yaşanan kentsel dönüşüm krizine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görüldü. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen, evleri yıkılmaya başlayan mahalle sakinleri duruşmaya katılarak yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. Duruşma sonrası vatandaşlar adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Topağacı Mahallesi sakinleri açıklamalarında, sürecin başından bu yana ciddi usulsüzlükler yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Kira yardımı yalnızca 8 bin TL ve sadece 18 ayla sınırlı. Projenin 18 ayda biteceğine dair hiçbir taahhüt yok. İnsanlar borçlandırılıyor ama ne kadar borçlanacaklarını bilmiyorlar. Bizimle paylaşılan bir proje yok. ‘Ön sözleşme’ adı altında kâğıtlar imzalatıldı, camilerde toplantılar düzenlenerek insanlara dini duygular üzerinden baskı yapıldı. Böylece mahalleli kandırıldı.”

"MAHKEME, 'TELAFİSİ GÜÇ SONUÇLAR DOĞURMAZ' DİYEBİLİYOR: DAHA NE OLABİLİR?"

Mahalleliler, Bölge İdare Mahkemesi’nin daha önce verdiği “yıkımın dönüşü imkansız sonuçlar doğurmayacağı” yönündeki kararına da tepki gösterdi:

“Bölge İdare Mahkemesi'nin daha önce verdiği bir karar vardı. Kararda 'dönüşü imkansız ya da güç sonuçlar doğurmayacağı' yazıyordu. Şu an birçoğumuzun evi yıkılmış vaziyette. Yıkılmayanlar da hala denge dışı vaziyette. Bunu anlamak çok kolay değil. Tabii ki hukuk kararlarına, mahkemelerin verdiği kararlara saygı duyuyoruz ama benim evim yıkılmışken bunun nasıl geri dönüşü güç veya imkansız telafisi olmayan sonuçlar doğurmadığını da gerçekten merak ediyoruz. Daha ne olabilir? Evim yıkılmış, elektriğim, suyum, doğalgazım kesilmiş, kapıyı açamamışım. Biz yine de mücadeleye devam edeceğiz. Belki kendi evimizi kurtaramıyoruz ama başkaları bizim yaşadıklarımızı yaşamasın diye sesimizi duyuracağız.”

“MAHKEME KARAR AŞAMASINDA”

Davanın avukatı Sibel Erkoç, duruşma sonrası süreci halktv.com.tr’ye değerlendirdi. Erkoç, davanın hukuki açıdan çok sayıda usulsüzlük içerdiğini belirterek şunları söyledi: