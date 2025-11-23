Tonlarcası bedava dağıtıldı: Uzun kuyruklar oluştu

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde organize edilen 16. Hamsi Festivali, sahil bandında gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vatandaşlara hamsi dağıtarak, etkinliğin açılışını yaptı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşları ve sponsorlarla birlikte düzenlediği açılışa Başkan Posbıyık, eşi ve Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, oğlu Tuğberk Posbıyık, CHP İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Posbıyık, sahil bandında kurulan dağıtım noktasında poşetleri kendi elleriyle doldurarak vatandaşlara hamsi verdi. Hamsinin yanı sıra ekmek, ızgara ve mangal malzemeleri de dağıtıldı.

Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşurken, zabıta ekipleri yoğunluk nedeniyle bölgeye bariyerler çekti.

10 TON HAMSİ DAĞITILDI

Belediyeden yapılan açıklamaya göre festival kapsamında halka toplamda 10 ton hamsi, bin mangal, 4 bin ızgara, 5 ton kömür, 10 bin helva, 4 ton soğan, 10 bin ekmek, 30 kasa limon ve 10 bin adet su dağıtıldı.

Sahil bandında kurulan stantlarda belediye ekipleri ve Trabzonlular Derneği gün boyunca vatandaşlara ekmek arası hamsi tava ikramında bulunacak. Festivalde ayrıca geleneksel hale gelen Hamsi Yeme Yarışması ve Hamsili Pilav Yarışması da yapılacak.

Etkinlikler kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı saat 17.00’de konser verecek. Gün boyunca Cihan Genç’in kemençe ve tulum performanslarıyla Karadeniz ezgileri sahil bandında yankılanacak.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasına denk gelen festivalin onur konukları öğretmenler olacak.

Başkan Posbıyık, hamsi festivalinin Karadeniz Ereğli’nin kültürel dokusunun önemli bir parçası olduğunu belirterek tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.