TOKİ'nin 500 bin konutluk sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul'da hayata geçirilen 100 bin konutluk proje için kura süreci tamamlandı. Hak sahibi olamayanlar, Ziraat Bankası üzerinden yatırdıkları başvuru bedelini geri alabilecek.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut hamlesi, kura aşamasının tamamlanmasıyla birlikte iade sürecine girdi. İstanbul'daki 100 bin konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde yapıldı.

TOKİ, 6 Mayıs 2026 tarihinde yayımladığı resmi duyuruda, kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin, başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından açılan hesaplara iade edildiğini açıkladı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN İADE NASIL ALINIR

TOKİ'nin resmi duyurusuna göre Ziraat Bankası üzerinden iki farklı yöntemle iade alınabiliyor.

ATM üzerinden iade almak isteyenler şu adımları izleyebilir:

Ziraat Bankası ATM'sine gidin

"Kartsız İşlemler" menüsünü seçin

"Diğer İşlemler" ardından "Diğer Para Çekme" seçeneğine tıklayın

"TOKİ Başvuru İadesi" menüsünden işlemi tamamlayın

Şube üzerinden iade almak isteyenler ise herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurarak SÇS (Sıra Çağrı Sistemi) numarası alabilir. Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

DİĞER BANKALARDAN BAŞVURANLAR İÇİN İADE KANALLARI

Başka şehirlerde başvurusunu farklı bankalar üzerinden yapan ve henüz iade almayan vatandaşlar için de çeşitli kanallar mevcut.

Halk Bankası üzerinden başvuranlar, şubeye şahsen giderek ya da bankanın özel online ekranı üzerinden iade talebinde bulunabiliyor.

Emlak Katılım Bankası üzerinden başvuranlar de bankanın ekrana girerek işlemlerini tamamlayabiliyor.

TOKİ'nin genel iade takviminde başvuru bedellerinin kura çekiminin ardından en geç 5 iş günü içinde başvurulan bankanın şubeleri veya ATM'leri üzerinden geri alınabileceği belirtiliyor.

YEDEK HAK SAHİPLERİ DİKKAT

Asil ya da yedek hak sahibi olduğu halde başvuru bedelini iade alanların hak sahipliği iptal ediliyor. Bu nedenle henüz süreç tamamlanmayan vatandaşların iade işlemi başlatmamaları gerekiyor.