TOKİ inşaatında korkutan yangın: Alevler iki eve sıçradı

Malatya'da TOKİ şantiyesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek iki eve sıçradı.

İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın maddi hasara yol açtı.

TOKİ İNŞAATINDA YANGIN PANİĞİ

Battalgazi ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde gün içinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çevredeki iki eve sıçradı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar ekiplerce tahliye edilirken, alevler yoğun çaba sonucunda kontrol alınarak söndürüldü.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangında iki ev ağır hasar görürken, ev sakinleri güvenli bölgeye çıkarıldı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İKİ EVDE HASAR OLUŞTU

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, yangının şantiyedeki kimyasallar nedeniyle rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını, iki evin ağır hasar gördüğünü ve sakinlerin tahliye edildiğini belirtti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.