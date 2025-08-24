Orman yangınına damacana ve küreklerle koştular!

Tokat'ın Gıj Gıj Tepesi'nde çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Saat 17.15'te otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgeye yayıldı. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, belediye itfaiyesi, AFAD, İl Özel İdaresi, TOMA'lar ve çevre halkı yangına müdahale etti. Vatandaşlar da kazma, kürek ve damacanalarla çalışmalara destek verdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada, "Bir orman yangını meydana geldi. Bin hektarlık bir alan etkilendi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an bir sıkıntı yok, ekipler çalışıyor" dedi.

Yangının çıkış nedeninin emniyet güçleri tarafından araştırıldığını belirten Yazıcıoğlu, yangının bu kadar hızlı yayılmasının ormanların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı ve tüm Tokatlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın bölgesindeki iki ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışmalarına devam edeceği bildirildi.