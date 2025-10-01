Tokalaşma krizine AKP'den açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında konuşmasını bitirdikten sonra DEM Partililerin elini sıktı. Erdoğan'ın, Tülay Hatimoğulları'nın elini sıkmaması gündem olmuştu. AKP'li Güler ve Zengin DEM Parti'yi ziyaret ederek tartışmalara açıklık getirdi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı TBMM’de ziyaret ederek, son günlerde kamuoyuna yansıyan “tokalaşma” tartışmalarına açıklık getirdi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile grup başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit’i ziyaret etti.

AKP'Lİ ZENGİN'DEN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Kurul’daki konuşması sonrasında muhalefet ile tokalaştığı, ancak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmadığı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Zengin, “Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurul’un arka tarafına Tülay Hanım ve arkadaşlarını davet etti. Bu nedenle kendisiyle tokalaşma anı yaşanmadı. Biz de bu yanlış anlaşılmayı gidermek için bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Tülay Hanım burada olmadığı için görüşmeye katılamadı. Ancak DEM Parti’nin resepsiyona katılım sağlayacağını biliyoruz” dedi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise basına yansıyan haberlerin yanlış anlaşılmaya yol açtığını belirterek, “Böyle bir durumun olmadığını ifade etmek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını ilettik” ifadelerini kullandı.

