TIR'ını park edip su almaya gitti: Aracına dönerken otomobilin çarpmasıyla can verdi

TIR'ını park edip su almaya gitti: Aracına dönerken otomobilin çarpmasıyla can verdi
Yayınlanma:
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bakkaldan su aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Celal Elevren, hafif ticari aracın çapması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-200 kara yolu Şeyhler Mahallesi'nde meydana geldi.

Genç motosikletli talihsiz şekilde öldü: Yayaya çarpıp yola devrildi üzerinden otomobil geçtiGenç motosikletli talihsiz şekilde öldü: Yayaya çarpıp yola devrildi üzerinden otomobil geçti

BAKKALDAN SU ALMAK İÇİN ARACINDAN İNMİŞTİ

TIR şoförü Celal Elevren, aracını yolun sağına park edip, bakkaldan su almaya gitti. Suyu aldıktan sonra aracına dönmek için yolun karşısın geçmek isteyen Elveren'e, Osman D. yönetimindeki 34 CTV 545 plakalı hafif ticari araç çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Elevren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Elevren'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Koyulhisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Türkiye
Son 10 yıldır böylesi görülmedi! İstanbul İçin felaket kapıda
Son 10 yıldır böylesi görülmedi! İstanbul İçin felaket kapıda
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor