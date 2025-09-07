Tirebolu'da feci kaza! 10 tarım işçisi yaralandı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kuzgun köyü mevkisinde meydana gelen kazada köy yolunda seyri halinde olan Reşat Ayman'ın kullandığı (53) 72 AAV 695 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Sadık Kaplan’ın (45) kullandığı 33 DYG 37 plakalı bir başka minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada Ayman’ın kullandığı minibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu yaralarılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırıln yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.