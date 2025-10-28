TİP'ten İzmir Limanı'nda eylem: Bu limandan İsrail besleniyor!

TİP İzmir İl Örgütü, Ticaret Bakanlığının Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin sıfırlandığına yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve İsrail ile ticaretin sürmesini protesto etmek amacıyla bugün İzmir Limanı’nda bir eylem düzenledi.

Çok sayıda parti üyesinin katıldığı eylemde yapılan yürüyüşte, “Bu limandan İsrail besleniyor! Ticarete son, Filistin’e özgürlük!” pankartı taşındı.

‘‘İSRAİL’LE TİCARET SIFIRLANDI’ DİYEN TİCARET BAKANLIĞININ SÖZLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR!’

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Bugün İzmir Limanı karşısında gerçekleştirdiğimiz bu eylemle, İsrail’le ticaretin kesilmediğini, hala sürdürüldüğünü halkımıza duyurmak istiyoruz: ‘İsrail’le ticaret sıfırlandı’ diyen Ticaret Bakanlığının sözleri gerçeği yansıtmıyor! Elimizdeki fotoğraflar, tanık beyanları ve liman kayıtlarına dair bulgular, Ege Gazbeton (Akkuş Grup) markalı ürünlerin İzmir Limanı’ndan Liberya bandıralı bir gemiye yüklendiğini göstermektedir. Aynı geminin önceki yüklemelerde de İsrail limanlarına sefer yaptığı bilinmektedir. Bu tablo açık bir gerçeği ortaya koymaktadır: Filistin halkı bombalar altında yaşam mücadelesi verirken, bu ülkenin limanlarından İsrail’e mal gidiyor! Gitmeye de devam ediyor. “Filistin’in yanındayız” diyerek hamasi sözlerle kimseyi kandırmazsınız.

"BU İKİYÜZLÜLÜĞÜ VE ÖRTBAS EDİLEN TİCARET İLİŞKİLERİNİ İFŞA EDİYORUZ"

Bizler TİP İzmir İl Örgütü olarak bu ikiyüzlülüğü ve örtbas edilen ticaret ilişkilerini ifşa ediyoruz. Halkın gözü önünde, belgeleriyle birlikte duyuruyoruz: Bu yüklemeler dostunuz Trump’la ilişkilerinizi pekiştirmek için mi yapılıyor? Türkiye ticareti sıfırladıysa, bu gemiler İsrail limanlarına malı nasıl gönderiyor? İsrail’le ticaret, AKP ve Saray rejiminin haberi ve izni olmadan yapılabilir mi? ‘Ticaret sıfırlandı’ diyen Saray rejimi, halka yalan söylemeye devam ediyor.

"BU LİMANDAN İSRAİL BESLENİYOR!"