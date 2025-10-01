THY'den Ermenistan ve Romanya kararı

THY'den Ermenistan ve Romanya kararı
Türk Hava Yolları (THY), Romanya’nın Temeşvar şehri ile Ermenistan’ın başkenti Erivan arasında tarifeli uçuşların başlatılacağını açıkladı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GULF AİR İLE ANLAŞMA YAPMIŞTI

Diğer yandan THY ile Bahreyn Krallığı’nın bayrak taşıyıcı hava yolu Gulf Air, iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Gulf Air ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir dönüm noktası. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, ekonomik iş birliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkânı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli iş birliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz” şeklinde açıklama yapmıştı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

