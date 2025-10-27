THY uçağında 'Bomba' şakası ortalığı karıştırdı

THY uçağında 'Bomba' şakası ortalığı karıştırdı
İstanbul-Batman seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağında bir yolcu bomba şakası yaptı. Kısa süreli paniğe yol açan yolcu, polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi.

İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'na (THY) ait İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı.

YOLCUDAN 'BOMBA' ŞAKASI

Bu sırada bir yolcunun "Sanki üzerimde bomba var" cümlesini kullanarak şaka yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi. Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine uçağa polis ekipleri sevk edildi.

YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı. Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

