Uçakta dehşet anları! Birden bire alev aldı

Çin Havayolları'na ait bir uçak havadayken büyük bir facianın eşiğinden döndü. Yolcu bagajındaki lityum pilin alev almasıyla yangın çıktı. Kabin ekibi alevleri söndürdü.

Çin Havayolları'na (Air China) ait Çin-Kore seferini yapan CA139 numaralı uçuş sırasında üst bagaj bölümünden duman yükseldi. Yapılan kontrolde, bir yolcuya ait el bagajındaki lityum pilli cihazın kendiliğinden alev aldığı tespit edildi.

KABİN EKİBİNDEN HIZLI MÜDAHALE

Kabin memurları yangına hızlıca müdahale ederek alevleri yangın tüpleriyle kısa sürede kontrol altına aldı. Duman tahliye edilirken, olay sırasında uçakta herhangi bir yaralanma ya da panik yaşanmadığı bildirildi.

THY uçağında '10 fabrikam var' diyerek kabini yumruklayan tutuklandı! Görgüsüzlükte son noktaTHY uçağında '10 fabrikam var' diyerek kabini yumruklayan tutuklandı! Görgüsüzlükte son nokta

Kaptan pilot, tedbir amaçlı olarak uçağın rotasını Shanghai Pudong Havalimanı’na çevirdi. Uçak burada sorunsuz şekilde iniş yaptı.

herdemaviation'ın haberine göre; Çin Sivil Havacılık Otoritesi (CAAC), lityum pilin yanma nedeni ve güvenlik protokolleriyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

