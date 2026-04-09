Terör saldırısı sırasında polislerle dalga geçen kişi tutuklandı!

Beşiktaş Levent’te, İsrail Konsolosluğu’na düzenlenen terör saldırısı sırasında teröristlerle çatışan polislerle dalga geçtikleri gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alınmıştı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Adliyeye sevk edilen 8 kişiden, “sen sağ bek, ben sol bek” ifadelerini kullanan N.A., “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Nisan günü Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen terör saldırısı sırasında çekildiği bildirilen bir videoya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, olay yerinde görev yapan polis ekiplerine yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığının ve bazı kişilerin polislere hitaben “Sen sağ bek, ben sol bek” dediğinin tespit edildiği ifade edilmişti. Kimlikleri tespit edilen 8 kişi gözaltına alınmıştı. (DHA)