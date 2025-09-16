Tepkiler sonuç verdi: Simit zammı geri çekildi!

Edirne’de simit fiyatına yapılan zam geri çekildi

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği tarafından 4 Eylül'de alınan kararla 15 liradan satılan simit, yüzde 33 zam yapılarak 20 liraya çıkarıldı.

Ancak Edirne Valiliği, yapılan zamma itiraz etti. Bu itirazın ardından simidin satış fiyatı yeniden 15 liraya çekildi.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yıl sonuna kadar da bu fiyatın geçerli olacağını açıkladı.

5 LİRA ZAM GELMİŞTİ

Edirne’de uzun süredir beklenen simit zammı geçtiğimiz g ünlerde gerçekleşmişti.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin kararıyla simit fiyatı 15 liradan 20 liraya yükselirken, artan hammadde ve işletme maliyetlerine dikkat çekilmişti.

Simit fırını işletmecileri bu zammın bile yetersiz olduğunu söylemişti.