Esnaf odaları açıkladı: 4 büyükşehir için simit kararı!

Esnaf odaları açıkladı: 4 büyükşehir için simit kararı!
Yayınlanma:
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarına yapılması planlanan zam, 2026 yılının ocak ayına ertelendi.

4 büyükşehirdeki illerde pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları simit fiyatlarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındığı anımsatılarak, "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

simit.jpg

"ESNAFIMIZ, VATANDAŞ İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIR"

Bu süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı, vatandaşların, simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini dile getirdikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir. Bizler, 4 büyük şehirdeki oda başkanları olarak, hem vatandaşımızın sofrasını koruyacak hem de esnafımızın emeğini gözetebilecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak:AA

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Ekonomi
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Tofaş ve Stellantis anlaşmayı imzaladı: Resmi açıklama geldi!
Tofaş ve Stellantis anlaşmayı imzaladı: Resmi açıklama geldi!
Türkiye'den en çok hizmet alan ülke belli oldu
Türkiye'den en çok hizmet alan ülke belli oldu