Temizlik malzemesi deposu küle döndü!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

8 Mart Mahallesi'nde içecek ve temizlik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracının (TOMA) da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının hasara yol açtığı depoda soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak:AA

