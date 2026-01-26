Temizlediği makineden aşağı düşen işçi ağır yaralandı!

Temizlediği makineden aşağı düşen işçi ağır yaralandı!
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasında temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden zemine düşen 57 yaşındaki işçi Remzi Y. ağır yaralandı. Remzi Y.’nin, 3 metre yükseklikten kafasının üzerine düştüğü bildirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 2’nci Cadde’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, Remzi Y., iddiaya göre temizlemek için çıktığı tekstil makinesinin üzerindeyken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten zemine düştü.

3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi3 engelli çocuk babasız kaldı! "Can kaybı yok" dediler ölüm haberi geldi

Remzi Y.’nin kafasının üzerine düştüğü kaydedilirken çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR!

Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden sağlık ekipleri, 57 yaşındaki işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Remzi Y.’nin beyin kanaması geçirdiği belirlenirken yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Remzi Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Kaynak:DHA

