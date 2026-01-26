Türkiye'deki 3 kilometrelik kale bembeyaz oldu

Yerleşim alanı bakımından Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olan Bayburt Kalesi, son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen kale, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptı.

kale1.jpg

3 KİLOMETRE UZUNLUĞA SAHİP

Tarihi kaynaklarda "Çinimaçin Kalesi" olarak da adlandırılan kale, 3 kilometre uzunluğa sahip, yüksekliği 30 metreyi bulan surlarıyla kentin en önemli yapıları arasında yer alıyor.

kale2.jpg

Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ve 150 bin metrekare üzerinde kurulu kale, karla kaplandı. Yağış sonrası kar altında güzel görüntülerin oluştuğu kale ve çevresi, dronla görüntülendi.

BAYBURT KALESİ HAKKINDA

Bayburt Kalesi, aynı zamanda Karadeniz’i Basra Körfezi'ne bağlayan ticaret yolunun üzerinde bulunuyor. Şehrin kuzeyindeki yalçın kayalar üzerine inşa edilmiş olan kalenin kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Bagratlılar zamanında (885-1044) varlığından söz edilen kalenin, miladın ilk yüzyıllarında yaşana mahalli mücadelelerde de rol oynadığı anlaşılıyor.

Kaynak:AA

