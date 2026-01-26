Birbirlerine bıçak ve zincirlerle saldırdılar! Hakim karşısına sargılarla çıktılar

Birbirlerine bıçak ve zincirlerle saldırdılar! Hakim karşısına sargılarla çıktılar
Yayınlanma:
Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak anlaşmazlığı sebebiyle iki grup arasında bıçaklı ve zincirli kavga çıktı. Kavgada yaralanan 7 şüpheli, tedavilerinin ardından gözaltına alınırken o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, para meselesi sebebiyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

alanyada-bicakli-ve-zincirli-kavga-kame-1135618-337128.jpg

7 KİŞİ YARALANDI!

Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından araçlarıyla olay yerinden kaçan ve yaralı oldukları belirlenen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından Hacet Mahallesi’nde yakalandı.

Diğer 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahale ederken hastaneye kaldırılan yaralılar; A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G., H.G., tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

alanyada-bicakli-ve-zincirli-kavga-kame-1135615-337128.jpg

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Uşak’ta iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 tutuklamaUşak’ta iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 tutuklama

Görüntülerde; tarafların birbirlerine zincirlerle saldırdığı anlar yer aldı.

Kaynak:DHA

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Türkiye
Türkiye'deki 3 kilometrelik kale bembeyaz oldu
Türkiye'deki 3 kilometrelik kale bembeyaz oldu
İBB kreşindeki şiddet iddiasına Özgür Özel'den ilk yanıt
İBB kreşindeki şiddet iddiasına Özgür Özel'den ilk yanıt