Birbirlerine bıçak ve zincirlerle saldırdılar! Hakim karşısına sargılarla çıktılar

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Saray Mahallesi Nergiz Sokak'ta, geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, para meselesi sebebiyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI!

Bıçak ve zincirlerin kullanıldığı kavgada 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından araçlarıyla olay yerinden kaçan ve yaralı oldukları belirlenen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından Hacet Mahallesi’nde yakalandı.

Diğer 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahale ederken hastaneye kaldırılan yaralılar; A.D., H.D., A.G., B.G., A.G., A.G., H.G., tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Diğer yandan kavga çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde; tarafların birbirlerine zincirlerle saldırdığı anlar yer aldı.