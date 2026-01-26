Uşak’ta iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 tutuklama

Uşak’ta iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 tutuklama
Yayınlanma:
Uşak’ta bir parkta iş arkadaşını bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı, emniyet güçlerinin koordineli çalışması sonucu Konya’da yakalanarak tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'ndeki Üçgen Park’ta dün yaşanan olayda, 39 yaşındaki M.K., tartıştığı 25 yaşındaki iş arkadaşı E.K.’yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Uşak Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu, zanlının Konya’ya gittiği tespit edildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan temasın ardından M.K., Akşehir ilçesinde yakalanarak sorgulanmak üzere tekrar Uşak’a getirildi.

"KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN KAVGA ETTİK"

Emniyetteki ifadesinde iş arkadaşı E.K. ile aralarında geçmişe dayalı husumet olduğunu iddia eden zanlı, olay günü kendisine küfür edilmesi üzerine kavganın başladığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2025'te en az 299 kadın erkekler tarafından katledildi!2025'te en az 299 kadın erkekler tarafından katledildi!

YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan E.K.’nin durumu ise kritik. Genç adamın Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ndeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Türkiye
Türkiye'deki 3 kilometrelik kale bembeyaz oldu
Türkiye'deki 3 kilometrelik kale bembeyaz oldu
Birbirlerine bıçak ve zincirlerle saldırdılar! Hakim karşısına sargılarla çıktılar
Birbirlerine bıçak ve zincirlerle saldırdılar! Hakim karşısına sargılarla çıktılar
İBB kreşindeki şiddet iddiasına Özgür Özel'den ilk yanıt
İBB kreşindeki şiddet iddiasına Özgür Özel'den ilk yanıt