Uşak’ta iki arkadaş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 tutuklama

Ünalan Mahallesi'ndeki Üçgen Park’ta dün yaşanan olayda, 39 yaşındaki M.K., tartıştığı 25 yaşındaki iş arkadaşı E.K.’yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Uşak Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu, zanlının Konya’ya gittiği tespit edildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan temasın ardından M.K., Akşehir ilçesinde yakalanarak sorgulanmak üzere tekrar Uşak’a getirildi.

"KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN KAVGA ETTİK"

Emniyetteki ifadesinde iş arkadaşı E.K. ile aralarında geçmişe dayalı husumet olduğunu iddia eden zanlı, olay günü kendisine küfür edilmesi üzerine kavganın başladığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARALININ DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan E.K.’nin durumu ise kritik. Genç adamın Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ndeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.