TEM'de ilginç olay! Uyuyan sürücüyü itfaiye baltayla uyandırdı

İstanbul Bağcılar’da otoyol kenarında park ettiği otomobilinde uyuyan sürücü, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla uyandı.

Gece saat 01.30 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu yan yolda yaşanan olayda, C.Y. simli sürücü yan yolda 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekerek direksiyon kabininde uyudu.

ÇEKİCİ, UYANDIRMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada aynı güzergahta çekici ile ilerleyen Tamer Yiğit, otomobilin başına giderek sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın kapılarına ve camlarına vurup otomobili sallayarak sürücüyü uyandırmayı denedi.

İTFAİYE CAMI KIRDI

Sürücünün tepki vermemesi üzerine itfaiye ekipleri, balta ile otomobilin camını kırarak C.Y.’yi uyandırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından C.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı