TEM'de ilginç olay! Uyuyan sürücüyü itfaiye baltayla uyandırdı

TEM'de ilginç olay! Uyuyan sürücüyü itfaiye baltayla uyandırdı
Yayınlanma:
Bağcılar'da yol kenarında park halindeki otomobilin iççinde uyuyan sürücü, itfaiyenin camı kırmasıyla uyandı.

İstanbul Bağcılar’da otoyol kenarında park ettiği otomobilinde uyuyan sürücü, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla uyandı.

Gece saat 01.30 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu yan yolda yaşanan olayda, C.Y. simli sürücü yan yolda 77 AED 316 plakalı otomobilini sol şeride çekerek direksiyon kabininde uyudu.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-otomo-1051535-312040.jpg

ÇEKİCİ, UYANDIRMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada aynı güzergahta çekici ile ilerleyen Tamer Yiğit, otomobilin başına giderek sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Direksiyon başında fenalaştı refüje girdiDireksiyon başında fenalaştı refüje girdi

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın kapılarına ve camlarına vurup otomobili sallayarak sürücüyü uyandırmayı denedi.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-otomo-1051534-312040.jpg

İTFAİYE CAMI KIRDI

Sürücünün tepki vermemesi üzerine itfaiye ekipleri, balta ile otomobilin camını kırarak C.Y.’yi uyandırdı.

istanbul-bagcilar-tem-otoyolunda-otomo-1051533-312040.jpg

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından C.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Türkiye
Siyasi Dil Oyunları ve Çaldıran'dan Günümüze Mezhepçi Fay Hattı
Siyasi Dil Oyunları ve Çaldıran'dan Günümüze Mezhepçi Fay Hattı
Şiddetli yağmur TEM'i felç etti! 7 araç birbirine girdi
Şiddetli yağmur TEM'i felç etti! 7 araç birbirine girdi