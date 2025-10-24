TEM’de araçlar çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul'da Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazı, sabah saat 02.15 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde gerçekleşti.

ARAÇ TAKLA ATTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HVD 517 plakalı otomobil, aynı yönde seyretmekte olan 34 EFT 223 plakalı başka bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 EFT 223 plakalı araç takla attı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun süre trafik akışı aksarken, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.