Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Samsun-Ankara karayolu Çevreyolu Bulvarı'nda, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında 22 yaşındaki Necati Şentürk idaresindeki motosiklet, yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.

YÜZLERCE METRE SÜRÜKLENDİ

Kazanın şiddetiyle motosikletin yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan genci Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.