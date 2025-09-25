Telefondaki küfürleşme parkta cinayetle bitti

Olay, önceki gece Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Ömer Yalçın Parkı'nda meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Taha Görkem Deniz (27) ile K.Ç. (20), telefonla yaptıkları görüşmede karşılıklı küfürleşerek tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflar, meseleyi yüz yüze çözmek için parkta buluşmak üzere anlaştı.

HESAPLAŞMA RANDEVUSU ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Gece saatlerinde parka gelen Taha Görkem Deniz ile yanında arkadaşı A.B.'yi (19) getiren K.Ç. arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesiyle K.Ç., yanında getirdiği tabancayı çekerek Taha Görkem Deniz'in göğsüne ateş etti.

Silah sesleri üzerine mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsünden vurulan Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Taha Görkem Deniz’in cenazesi, dün toprağa verildi.

KATİL ZANLISI VE ARKADAŞI CEZAEVİNDE

Olayın ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı K.Ç. ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı A.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin başlattığı çalışmada K.Ç. ile olay sırasında yanında bulunan A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.