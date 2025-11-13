Telefonda küfürleşme cinayetle bitti

Olay, 7 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Motokurye Yasin Akın, eski iş yerinden arkadaşı olan Ahmet Balçık ile cep telefonuyla yaptığı görüşme sırasında tartışmaya başladı ve karşılıklı küfürleşti.

Telefon görüşmesinin ardından buluşan ikili arasında çıkan kavga, kısa sürede arbedeye dönüştü. Bu sırada Akın, cebinden çıkardığı bıçakla Balçık'ı göğsünden yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Balçık, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Balçık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI ADRESTE BIÇAKLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yasin Akın'ın saklandığı adresi kısa sürede tespit etti. Belirlenen apartman dairesine baskın düzenleyen polis, Akın'ı olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Ayrıca, şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞTİM"

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen şüpheli Akın, verdiği ilk ifadesinde, "Olay bir anda gelişti. Öldürmek istememiştim. Pişmanım" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yasin Akın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.