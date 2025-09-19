TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi

TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü Kıraç konseriyle sona erdi
Yayınlanma:
TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gününde Kıraç konseri düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü günü sona erdi.

BAYRAKTAR'DAN KIRAÇ'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Festival kapsamında konser veren Kıraç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konserin ardından yaptığı konuşmada, lise ve üniversite yıllarının Kıraç'ın şarkılarını, marşlarını dinleyerek geçtiğini belirterek, "Halen daha dinliyoruz, coşuyoruz. Ruhumuzu coşturuyor. Marşlarıyla, şarkılarıyla, ezgileriyle gerçekten de yüreğimize işliyor. Burada ne diyoruz? Bütün bu eserlerimizi ülkemizin tam bağımsız müreffeh yarınları için inşa eden nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Bize de ilham veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

aa-20250919-39168490-39168483-teknofest-istanbul-ucuncu-gun-etkinlikleriyle-devam-ediyor.jpg

Bayraktar, Kıraç'a TEKNOFEST hatırası takdim etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Türkiye
Özgür Özel, Cemil Tugay'ın kızının düğün törenine katıldı
Özgür Özel, Cemil Tugay'ın kızının düğün törenine katıldı
Gürsel Tekin'in listesindeydi: Disipline sevk edildi
Gürsel Tekin'in listesindeydi: Disipline sevk edildi
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum