Tekirdağ'da sınavda kopya girişimi: Düzenek hastanede çıkarıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında, Orhan K. isimli adayın tedirgin ve olağan dışı davranışları sınav görevlilerinin dikkatini çekti. Görevlilerin ihbarı üzerine polis ekipleri salona sevk edildi. Yapılan üst aramasında, Orhan K.’nın kıyafetlerine gizlenmiş bir görüntü aktarma cihazı ile iç çamaşırında dikdörtgen biçiminde, sinyal alıcı veya verici olduğu değerlendirilen elektronik bir cihaz ele geçirildi.

30 BİN LİRA ÖDEME YAPMIŞ

Emniyetteki ifadesinde Orhan K., kulağındaki küçük bir kulaklık aracılığıyla dışarıdan gelen cevapları dinlediğini itiraf etti. Kulağına yerleştirilen kulak içi dinleme cihazı, Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde çıkarıldı. Orhan K., sınavda kopya çekmek amacıyla bir kişiyle anlaştığını ve düzenek karşılığında 30 bin lira ödeme yaptığını söyledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.