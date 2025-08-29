Tekirdağ'da gölette su seviyesi düştü: Yüzlerce balık telef oldu

Tekirdağ'da gölette su seviyesi düştü: Yüzlerce balık telef oldu
Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti’nde kuraklık ve aşırı sıcakların etkisiyle su seviyesinin düşmesi, balık ölümlerine yol açtı.

Son günlerde bölgede etkili olan yüksek sıcaklık ve yağışsız hava, gölette buharlaşmayı artırdı. Su seviyesinin kritik düzeylere inmesiyle birlikte gölet içerisindeki oksijen oranı hızla azaldı. Oksijensiz kalan çok sayıda balık telef oldu ve kıyıya vurdu.

balik-1.jpg

Gölette yaşanan toplu balık ölümleri çevre sakinlerini endişelendirirken, durumun ekosistem üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gölette inceleme başlattığını bildirdi.

balik-2.jpg

Ekipler, balık ölümlerinin kesin nedenini belirlemek amacıyla sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

