Tekfen Holding'den Can Holding operasyonuna ilişkin açıklama

Tekfen Holding, Can Holding’e yönelik yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, operasyonun Tekfen Holding’in ortaklık yapısını ya da faaliyetlerini etkilemediği vurgulandı.

Açıklamada, “Can Grubu ortaklığı hisselerine veya şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve yaptırım bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: