Tekfen Holding'den Can Holding operasyonuna ilişkin açıklama

Tekfen Holding, Can Holding’e yönelik yürütülen operasyonun ardından açıklama yaparak, şirketlerine veya ortaklık hisselerine herhangi bir tedbir ya da yaptırım uygulanmadığını duyurdu.

Tekfen Holding, Can Holding’e yönelik yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, operasyonun Tekfen Holding’in ortaklık yapısını ya da faaliyetlerini etkilemediği vurgulandı.

Açıklamada, “Can Grubu ortaklığı hisselerine veya şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve yaptırım bulunmamaktadır” ifadesine yer verildi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"11.09.2025 günü sabah 08:00 sularında basın yayın organlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding ve bünyesindeki 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konularak TMSF'nin kayyum olarak atandığı; ilgililer hakkında adli tedbir kararı verildiği ve bu konuda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması yapıldığı konusundaki haber ve gelişmelerden bilgi edinilmiştir.

Son durum itibariyle Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin yüzde 11.36; MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yüzde 4.48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yüzde 1.72 oranında payları olup, Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı yüzde 17.56'dır.

Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır."

