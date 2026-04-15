Tekerlekli sandalyedeki babasına zulmeden adama meydan dayağı

Kahramanmaraş’ta tekerlekli sandalyedeki babasına zulmeden Ayhan İ., olaya müdahale eden mahalle gençleri tarafından darbedildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından yaşlı adam oğlundan şikâyetçi olmadı. Kendisinin bakımını üstlenemediğini söyleyen Alaattin İ.’nin talebi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri devreye girdi, yaşlı adam özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Kahramanmaraş’ta tekerlekli sandalyedeki babası Alaattin İ.’ye şiddet uygulayan Ayhan İ., olayı gören mahalle gençleri tarafından dövüldü. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından Alaattin İ., oğlundan şikâyetçi olmadığını söyledi. Yaşlı adam, daha sonra özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Olay, Karamanlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Ayhan İ., babası Alaattin İ.’yi eve götürdüğü sırada onunla tartıştı. Tartışma sırasında babasından tekerlekli sandalyeden inip yürümesini istedi. Görüntülerde Ayhan İ.’nin babasını zorla sandalyeden kaldırdığı ve sandalyeye tekme attığı görüldü.

tekerlekli-sandalyedeki-babasini-azarlay-1261105-375266.jpg

Yaşananları gören mahalledeki bazı gençler, Ayhan İ.’ye müdahale etti. Kısa sürede büyüyen olayda Ayhan İ. darbedildi. Alaattin İ. ise bir apartmanın bahçe duvarına oturarak yaşananları izledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILDI

Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, kavganın Ayhan İ.’nin yaşlı ve hasta babasına kötü davrandığı gerekçesiyle çıktığını söyledi.

tekerlekli-sandalyedeki-babasini-azarlay-1261106-375266.jpg

Polise konuşan Alaattin İ. ise olayın yanlış anlaşıldığını belirtti. Oğlunun bipolar bozukluğu bulunduğunu, yolun kötü olması nedeniyle tekerlekli sandalyeyi itemediğini, bu yüzden kendisinden sandalyeden kalkmasını istediğini söyledi. Ayrıca oğlunun kendisine bakamadığını, bu nedenle huzurevinde kalmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Alaattin İ. özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

tekerlekli-sandalyedeki-babasini-azarlay-1261107-375266.jpg

Olayı evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Vusale Şimşek ise şunları söyledi:

“Evde oturuyordum, pencereden ses geldi. Önce kalkmadım sonra ses yükselince kalkıp baktığında arkadan vurduğunu gördüm. Videolardaki siyah giyinen bir genç var, önce o tek geldi, elinden aldı, ‘Ne yapıyorsun? Adam hasta’ dedi. Geleni eliyle itti, tekrar götürmeye çalıştı adamı. Ben de dayanamadım polisi aradım, komşular da aradı. Sonra polisler geldi, mahalleli de dayanamadı gençler toplandı darbettiler. Bir evlat nasıl babasına el kaldırır? Adam hasta zaten yürüyemiyor. Adamı zorla ayağı kaldırıyor, ‘Kalk yürü’ diyor. Benim içim acıdı, o gün ben çok ağladım. Ben sadece adamın huzurevine yerleştirilmesini istiyorum, sonuna kadar da peşindeyim” diye konuştu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

