Tekerlekli sandalyedeki babasına zulmeden adama meydan dayağı

Kahramanmaraş’ta tekerlekli sandalyedeki babası Alaattin İ.’ye şiddet uygulayan Ayhan İ., olayı gören mahalle gençleri tarafından dövüldü. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından Alaattin İ., oğlundan şikâyetçi olmadığını söyledi. Yaşlı adam, daha sonra özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Olay, Karamanlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Ayhan İ., babası Alaattin İ.’yi eve götürdüğü sırada onunla tartıştı. Tartışma sırasında babasından tekerlekli sandalyeden inip yürümesini istedi. Görüntülerde Ayhan İ.’nin babasını zorla sandalyeden kaldırdığı ve sandalyeye tekme attığı görüldü.

Yaşananları gören mahalledeki bazı gençler, Ayhan İ.’ye müdahale etti. Kısa sürede büyüyen olayda Ayhan İ. darbedildi. Alaattin İ. ise bir apartmanın bahçe duvarına oturarak yaşananları izledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILDI

Tarafların birbirinden şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, kavganın Ayhan İ.’nin yaşlı ve hasta babasına kötü davrandığı gerekçesiyle çıktığını söyledi.

Polise konuşan Alaattin İ. ise olayın yanlış anlaşıldığını belirtti. Oğlunun bipolar bozukluğu bulunduğunu, yolun kötü olması nedeniyle tekerlekli sandalyeyi itemediğini, bu yüzden kendisinden sandalyeden kalkmasını istediğini söyledi. Ayrıca oğlunun kendisine bakamadığını, bu nedenle huzurevinde kalmak istediğini ifade etti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Alaattin İ. özel bir bakım merkezine yerleştirildi.

Olayı evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Vusale Şimşek ise şunları söyledi: