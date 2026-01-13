Şahinler suç örgütünün yöntemleri ortaya çıktı: Çocuk tacizcisi deyip meydan dayağı atmışlar

Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonun ardından savcılık dosyasına giren olaylar ortaya çıktı. Örgütün, lüks araçlara el koymaktan "karargah" evlerde darp seanslarına kadar işledikleri çok sayıdaki suçta mağdurlar üzerinde nasıl baskı kurdukları belli oldu.

Şahinlerin kurduğu suç nizamı hayrete düşürürken "karargah" evlerine yapılan baskında ele geçirilen mühimmatta şoke etti.

ÇOCUK TACİZCİSİ DEYİP MEYDAN DAYAĞI ATMIŞLAR

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; Şahinler suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 ayrı suça ilişkin detaylar savcılık dosyasına girdi. Savcılık dosyasına giren olaylarda örgütün kamuoyu önünde suç işlemeye çekinmediği ve örgütün başına Sedat Şahin'in ardından Mehmet Şahin'in geçtiği değerlendirildi.

Yapılan baskınlarda, örgüt üyelerinin evlerinde bulunan çok sayıda mühimmata da el konuldu.

Şahinlerin dosyasındaki 1 nolu olayda; çetenin mağdur ettiği şahsın hem dövüldüğü hem de lüks marka otomobiline ve içinde bulunan pasaportlarına çöküldüğü, pasaportunu isteyince de "artık sana lazım değil, seni gömeceğiz" denilerek tehdit edildiği görüldü.

5 nolu olayda ise mağdurları sokak ortasında ya da kalabalığın içinde hedef almaktan çekinmedikleri kayda geçti. Şiddeti görünmez kılmak için kullandıkları yöntem ise dikkatleri çekti. Bu kez mağdurun kafenin içinde müşteriler varken darp edildiği ve saldırı anında "Utanmıyor musun küçücük kıza saldırmaya" denilerek mağduru tacizci gibi gösterdikleri, meydan dayağı için kılıf üretmeye çalıştıkları kayda geçti.

ŞAHİNLER SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

6 nolu olayda ise tehdit karşısında geri adım atmayan mağdurun "Mermiyi yersin, kendini bedavadan öldürtme" denilerek susturulmak istendiği, şiddetin dozunun bu kez silah imasıyla yükseltildiği görüldü.

Dosyadaki iddialara göre örgüt, sadece mağdurları dövmekle kalmadı. Aynı zamanda mağdurları birbirine karşı konuşturarak yeni hedefler yaratacak bir baskı düzeni kurdu.

9 nolu olayda; bir mağdura, Şahinler'in daha önce dövdükleri kişilerin videosu izletildi. Videodaki mağdurların da farklı bir mağdurun ismini vererek "ondan uyuşturucu aldık" iddiasında bulunduğu belirtildi.

11 nolu olayda bir mağdur doğrudan Sedat Şahin'in evine götürüldü, içeri girilmeden ev sahibinin ismi söyletilerek telefonu zorla alındı, ardından içeride yöneticiler tarafından darp edildi. Adresin örgüt için "karargah" gibi kullanılıyor olabileceği değerlendirmesi dosyaya yansıdı.

12 nolu olayda örgüt yöneticisi Hasan Akdeniz'in bir mağdurun dairesini almak istediği, "biz hakimiz savcıyız, istersen git şikayet et" diyerek mağdurun elini kolunu bağlamaya çalıştığı, "bu malları Sedat Şahin adına topluyoruz" sözleriyle de amaçlarını açık ettiği öne sürüldü. İstenen daire alınamayınca mağdurlar motosikletli saldırganlara kurşunlatıldı. Bir kişinin yaralandığı olay 15 nolu olay olarak dosyaya girdi.

EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Savcılık koordinesinde örgüt baskınında ele geçirlen silahlardan birçoğunun koleksiyon değeri olan silhalar olduğu görüldü. Silahlardan en değerlisinin yaklaşık 630 bin TL olduğu öğrenildi. En fazla mühimmat ise Hasan Akdeniz'in evinde bulundu.

Operasyonlarda 22 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 2 kurusıkı tabanca, 33 şarjör ile en az bin 400 mermi, 5 balistik çelik yelek, kılıç ve avcı bıçağı ile muşta ele geçirildi.

Şüphelilerden birinin üzerinden 1 motosiklet plakası ile 1 kalaşnikof şarjörü çıktı. Aramalarda 3 ayrı kap içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen toplam 571 gram ağırlığındaki madde ele geçirildi.