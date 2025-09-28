Tefecilere şafak baskını: Borç tuzağı çökertildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, çaresizlik içindeki insanları hedef alan "modern zaman tefecilerine" yönelik titiz bir çalışma başlattı. Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin kimlikleri ve adresleri tek tek tespit edildi.

TAPU SENETLERİ, DİJİTAL MATERYALLER, NAKİT PARA...

Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, tefecilerin kurbanlarının geleceğini nasıl kararttığının kanıtları ortaya çıktı. Borçlulara ait 5 tapu senedi, haksız kazançtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 450 lira nakit para ve suç ağını deşifre edecek çok sayıda dijital materyal ile alacak-verecek defterleri ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan şebekenin elebaşı olduğu değerlendirilen 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.