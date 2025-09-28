Tefecilere şafak baskını: Borç tuzağı çökertildi

Tefecilere şafak baskını: Borç tuzağı çökertildi
Yayınlanma:
Adana'da, zor durumdaki vatandaşları yüksek faizle borç batağına sürükleyip ödeme yapamayanların evlerine ve arsalarına el koyan bir tefecilik şebekesi, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Mağdurların kabusu olan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, çaresizlik içindeki insanları hedef alan "modern zaman tefecilerine" yönelik titiz bir çalışma başlattı. Aylarca süren teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin kimlikleri ve adresleri tek tek tespit edildi.

TAPU SENETLERİ, DİJİTAL MATERYALLER, NAKİT PARA...

Operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda, tefecilerin kurbanlarının geleceğini nasıl kararttığının kanıtları ortaya çıktı. Borçlulara ait 5 tapu senedi, haksız kazançtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 450 lira nakit para ve suç ağını deşifre edecek çok sayıda dijital materyal ile alacak-verecek defterleri ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan şebekenin elebaşı olduğu değerlendirilen 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
73 yaşında yürümeye mecali yok ama 29 suç kaydı var
73 yaşında yürümeye mecali yok ama 29 suç kaydı var
Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Ölenlerin kimlikleri belirlendi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Ölenlerin kimlikleri belirlendi
İmamoğlu'ndan coşkulu Afyonkarahisar mitingine teşekkür
İmamoğlu'ndan coşkulu Afyonkarahisar mitingine teşekkür