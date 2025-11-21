TBMM tarih verdi: İmralı'ya gidecek isimlerin listesini istedi

TBMM tarih verdi: İmralı'ya gidecek isimlerin listesini istedi
Yayınlanma:
TBMM, komisyonun verdiği İmralı kararı sonrası partilerden heyette yer alacak isimlerin bildirilmesini istedi.

TMBB'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün İmralı gündemi ile 17'nci kez bir araya geldi.

Toplantı da terör örgütü lideri Öcalan ile görüşme üzere İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği oylandı.

Komisyondan oy çokluğu ile çıkan karara göre, komisyon Öcalan ile görüşecek. Oy çokluğu ile alınan karar, AKP, MHP ve DEM Parti'nin oyları ile verildi.

Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklamaKomisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama

TBMM TARİH VERDİ İSİM İSTEDİ

İmralı'ya gidişin kesinleşmesi üzerine TBMM, yaptığı açıklama ile partilerden heyette yer alacak temsilcilerin isimlerinin bildirilmesini istedi.

TBMM'nin açıklaması şu şekilde:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım 2025 Cuma günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmıştır.

Toplantının birinci kısmında komisyon üyeleri bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir.

Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5’te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gidilmesini kararlaştırmıştır.

Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım 2025 Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Türkiye
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Edirne’de depo yangını! Tüm eşyalar küle döndü
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Çatı katında uyuşturucu üreten şahsa operasyon: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama