TBMM tarih verdi: İmralı'ya gidecek isimlerin listesini istedi

TMBB'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün İmralı gündemi ile 17'nci kez bir araya geldi.

Toplantı da terör örgütü lideri Öcalan ile görüşme üzere İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği oylandı.

Komisyondan oy çokluğu ile çıkan karara göre, komisyon Öcalan ile görüşecek. Oy çokluğu ile alınan karar, AKP, MHP ve DEM Parti'nin oyları ile verildi.

Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama

TBMM TARİH VERDİ İSİM İSTEDİ

İmralı'ya gidişin kesinleşmesi üzerine TBMM, yaptığı açıklama ile partilerden heyette yer alacak temsilcilerin isimlerinin bildirilmesini istedi.

TBMM'nin açıklaması şu şekilde:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım 2025 Cuma günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmıştır.

Toplantının birinci kısmında komisyon üyeleri bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir.

Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5’te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gidilmesini kararlaştırmıştır.

Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım 2025 Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir."