Taylan Kulaçoğlu yaşamını yitirdi
RedHack soruşturmasında adı geçen ve Gezi Direnişi'nde öne çıkan isimlerden olan Taylan Kulaçoğlu yaşamını yitirdi.
Eski Bakan Berat Albayrak'ın e-postalarının hacklanmesi sonrası açılan RedHack soruşturmasında adı geçen ve Gezi Direnişi'nde öne çıkan isimlerden olan Taylan Kulaçoğlu yaşamını yitirdi.
Kulaçoğlu geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.
Kulaçoğlu iktidara yakın medya tarafından sık sık hedef gösterilen bir isimdi.
Son yıllarda sosyal medyada "İsimsizler" adlı gurupla anılmıştı.