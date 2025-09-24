Taybet İnan dosyası AİHM'e taşınıyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 2015 yılında yaşamını yitiren ve cansız bedeni günlerce sokakta bırakılan Taybet İnan dosyası, iç hukuk yollarından sonuç alınamaması üzerine Avrupa’ya taşınıyor.

Bianet'ten Ayşegül Başar'ın haberine göre, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçsuz kalırken, Adalet Bakanlığı da konuyla ilgili soru önergesine “Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır” yanıtını vermişti. Bunun üzerine İnan ailesi, 14 Ocak 2021’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

AYM, dört yıl sonra başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, başvuruyu “yaşam hakkı” yönünden otopsi raporuna dayandırarak reddetti. Ayrıca “işkence ve kötü muamele yasağı” ile “adil yargılanma hakkı” iddialarını da süre aşımı gerekçesiyle kabul etmedi. Yalnızca cenazenin üç gün süre verilmeden resen defnedilmesini “aile hayatına saygı hakkı” ihlali olarak değerlendirdi.

İnan ailesinin avukatı Ramazan Demir, karara tepki göstererek, “AYM, mağdurlara adeta savcılığın yerine geçip soruşturmayı denetleme yükümlülüğü yüklüyor. Etkili soruşturma yürütülmediği ortadayken ‘süre aşımı’ gerekçesiyle reddetmek haksızlıktır. Bu dosyayı AİHM’e taşıyacağız” dedi.

"BU KARAR BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLMADI"

Taybet İnan’ın oğlu Ömer İnan da “Adaletin olmadığı bir ülkede adalet beklemek zor. Bu karar bizim için sürpriz olmadı” sözleriyle kararı değerlendirdi.

Son olarak davayı AİHM'e taşıyacaklarını belirten İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak "Adalet ve barışı başka ülkelere istiyor ama kendin ülkesinde yaşanan ölümlerden haberi yok. Mesele Kürt halkının sorunu olunca görmüyor" ifadelerini kullandı.

