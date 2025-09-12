Tatilde acı son: Macar turist gece girdiği denizde boğuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. 77 yaşındaki Macar turist Laszlo Janos K. boğuldu.
Akşam saat 21.30 sıralarında Gümbet sahilinde meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte Macaristan’dan Türkiye'ye tatil için geldiği öğrenilen Laszlo Janos K., geç saatte olmasına rağmen Gümbet sahilinde denize girdi.
SUDA HAREKETSİZ DURDUĞU FARK EDİLDİ
Bir süre sonra kıyıdaki vatandaşlar suyun üzerine hareketsiz duran Laszlo Janos K.’yı fark etti ve yardıma koştu.
Yardıma koşan vatandaşlar tarafından Laszlo Janos K. sudan çıkarılırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Laszlo Janos K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Laszlo Janos K.’nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.