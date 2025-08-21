Tasmasını açtığı köpekten korkan çocuk denize atladı: Erol Köse'nin kızı kahkahalarla izledi!

Sosyal medya, ünlü müzik yapımcısı Erol Köse'nin kızı Dijan Köse, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki çekti.

Köse'nin tasmasını çözerek serbest bıraktığı köpek bir çocuğun üzerine doğru hızla koştu. Köpekten kaçan çocuk, kıyafetleriyle birlikte denize atladı. Görüntülerde en çok tepki çeken detay ise Dijan Köse'nin, köpekten kaçmak için denize atlayan çocuğu kahkahalar atarak kayda alması oldu.

Videodaki kahkahalarının yanı sıra Dijan Köse, paylaşımının üzerine "Nolur sonuna kadar izleyin şunu, çocuk korkudan denize atladı kıyafetleriyle" notunu kahkaha emojisi atarak paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Gelen tepkilerin ardından Dijan Köse'nin paylaşımını kaldırdığı görüldü.