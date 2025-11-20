TAŞLAR suç örgütü davası başlıyor! Soruşturma tamamlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, TAŞLAR suç örgütüne yönelik soruşturmanın tamamlandığı ve 33 şüpheli hakkında dava açıldığı duyuruldu.

İstanbul'u Esenler ilçesinde 2024 yılının Mayıs ayında düzenlenen operasyonla gündeme gelen TAŞLAR örgütünün gerçekleştirdiği 24 eyleme ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplam 33 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı duyuruldu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Başsavcılığın açıklaması şu şekilde:

"İlimiz Esenler ilçesi başta olmak üzere bir çok ilçede çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları tespit edilen, eylemlerini Tiktok ve Instagram sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlamak suretiyle diğer suç örgütlerine ve toplumsal huzura gözdağı vermeye çalışan; liderliğini Ümit lakabıyla bilinen (tutuklu) Ramazan TAŞ’ın yaptığı ve de kamuoyunda TAŞLAR ismiyle anılan silahlı suç örgütü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.

TAŞLAR suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 24 ayrı eylem ile ilgili 25’i tutuklu, toplam 33 şüpheli hakkında “Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, 6136 sayılı Yasaya Muhalefet Etme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Silah ile Kasten Nitelikli Yaralama, Mala Zarar Verme, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Birden Fazla Kişi İle Birlikte Örgütün Korkutucu Gücünden Yararlanarak Silahla Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Nitelikli Yağma” suçlarından Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

