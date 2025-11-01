Tartıştığı 9 yaşındaki oğlu ve kardeşini öldürdü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Fatih Y. bilinmeyen bir sebeple tartıştığı 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y. ile kardeşi Metin Y.'yi bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul Ümraniye'de cinnet getirdiği öne sürülen Fatih Y. bilinmeyen bir sebeple tartıştığı 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y. ile kardeşi Metin Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

ÜMRANİYE'DE KAN DONDURAN OLAY

Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak'ta bulunan bir apartmanda Fatih Y. ile biri 9 yaşında olan iki çocuğu arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Saat 21.00 sıralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle Fatih Y. 9 yaşındaki oğluna bıçakla saldırdı.

ÖNCE 9 YAŞINDAKİ OĞLUNU SONRA KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Sinir hastası olduğu öne sürülen babasının kardeşine saldırdığını gören ağabey, aynı binada oturan amcası Metin Y.'den can havliyle yardım istedi. Eve gelen Metin Y., olaya müdahale etmek isterken kardeşi Fatih Y. tarafından bıçaklandı.

AMCA YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile Metin Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Fatih Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak:DHA

