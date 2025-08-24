Tarlasına giden çiftçi traktör kazasında ağır yaralandı

Tarlasına giden çiftçi traktör kazasında ağır yaralandı
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarlasına gitmek için yola çıkan Kenan A., kontrolünü kaybettiği traktörle 20 metrelik şarampole yuvarlandı ve ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırsal Aşağıballık ile Çitli mahallelerini birbirine bağlayan yolda, tarlasına gitmek için yola çıkan Kenan A.’nın kontrolünü yitirdiği traktör, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Kenan A., ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kenan A., ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından, sağlık durumu ciddiyetini koruduğu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

bursa-traktor-4.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı