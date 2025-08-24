Tarlasına giden çiftçi traktör kazasında ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kırsal Aşağıballık ile Çitli mahallelerini birbirine bağlayan yolda, tarlasına gitmek için yola çıkan Kenan A.’nın kontrolünü yitirdiği traktör, 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Traktörün altında kalan Kenan A., ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kenan A., ilk olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından, sağlık durumu ciddiyetini koruduğu için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.