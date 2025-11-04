Tarım ve Orman Bakanlığı: Şap salgını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde görülen Şap (SAT-1 serotipi) hastalığıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda salgının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında, mücadelenin planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, ülke genelinde uygulanan yoğun aşılama, karantina tedbirleri ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılmasının büyük ölçüde sınırlandırıldığını açıkladı. Kurban Bayramı sonrasında hayvan hareketliliğinin artmasıyla yeni SAT-1 serotipi mihraklarında artış gözlemlenmişti. Buna karşın alınan tedbirler ve aşılama faaliyetleri ile salgının önüne geçildiği vurgulandı.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 92'YE ULAŞTI

Açıklamaya göre, Türkiye'deki tüm büyükbaş hayvan varlığının ilk tur aşılaması tamamlanmış ve aşılama oranı yüzde 92'ye ulaşmıştır. Bakanlık, ikinci tur aşılama kampanyasının da başlatıldığını bildirdi. Hastalığın seyrini takip etmek amacıyla sahadan düzenli olarak numune alımının devam ettiği ve virüsün genetik yapısının izlendiği belirtildi.

Bolu’da şap krizi! 22 bölge karantinaya alındıBolu’da şap krizi! 22 bölge karantinaya alındı

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAĞI AÇIKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada "aşıların hayvanları hasta ettiğine" yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlar yapan kişiler hakkında adli işlemler başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, bu tür iddiaların 'bilim dışı' olduğu vurgulandı.

ACİL EYLEM PLANI VE SAHA ÇALIŞMALARI

Mücadele sürecinin, Bakanlığın "Acil Eylem Planı" çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü ifade edildi. İl ve ilçe müdürlükleri, laboratuvarlar ve saha ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığı belirtilirken, veteriner sağlık personelinin denetim, aşılama ve numune alma faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Bakanlık, konuyla ilgili olarak Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile sürekli temas halinde olunduğunu belirtti. Bu kuruluşlarla teknik bilgi paylaşımı yapıldığı ve Türkiye'deki gelişmelerin düzenli olarak raporlandığı ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğini bildirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

