Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kaza, saat 00.10 sıralarında Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan 07 BCY 359 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan 42 ATL 24 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste ağır hasar meydana geldi. Kazanın ardından diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, minibüste bulunan yolculardan 3'ünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaşamını yitirenlerin Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan (51) olduğu açıklandı. Kazada yaralanan diğer 16 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

CENAZELER MEMLEKETLERİ ŞIRNAK'A GÖNDERİLECEK

Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin, yapılacak otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere memleketleri Şırnak'a gönderileceği öğrenildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.