Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlanmıştı: Ölü sayısı 5'e çıktı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralanan Ümmü Demir de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 5'e çıktı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün 7 Ekim’de şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e çıktı. Kazada ağır yaralanan Ümmü Demir (48), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erdemli’nin Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana gelen kazada, domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş’un (29) kullandığı minibüs, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanmıştı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Kazada Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan Ümmü Demir, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demir’in cenazesi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

