Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlanmıştı: Ölü sayısı 5'e çıktı
Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün 7 Ekim’de şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e çıktı. Kazada ağır yaralanan Ümmü Demir (48), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İSİG Meclisi: Eylül ayında 206 kişi iş cinayetinde öldü
Erdemli’nin Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana gelen kazada, domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş’un (29) kullandığı minibüs, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanmıştı.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Kazada Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan Ümmü Demir, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Demir’in cenazesi Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.