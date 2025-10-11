Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlanmıştı: Ölü sayısı 5'e çıktı

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaşamını yitirmişti. Kazada ağır yaralanan Ümmü Demir de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 5'e çıktı.