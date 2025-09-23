Tarihin en pahalı yolculuğu: Taksici 340 bin lirasından oldu

Edinilen bilgilere göre olay, 1 Ağustos günü Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda başladı. Emekli olan ve üniversitede okuyan oğlunun masraflarını karşılamak için altı aydır taksicilik yaptığını belirten Serdar Uluk, aracına binen bir yolcu ile Şanlıurfa'ya gitmek üzere 4 bin lira karşılığında anlaştı.

Yolculuk sırasında şüpheli şahıs, bir arkadaşının kendisine para göndereceğini ve bu parayı Şanlıurfa'da çekeceğini söyleyerek sürücü Uluk'tan IBAN numarasını talep etti. Sürücünün numarayı vermesinin ardından hesabına bir miktar para geldi. Şüpheli, bu esnada sürücünün internet bankacılığı şifresini gizlice öğrendi.

340 BİN LİRASINI SANİYELER İÇİNDE ALDI

Birkaç kilometre ilerledikten sonra şüpheli, telefonunun şarjının bittiğini ve gidecekleri adresin konum bilgisi için sürücünün telefonuna ihtiyacı olduğunu belirtti. Serdar Uluk'un telefonunu alan şahıs, telefonu sessize alarak daha önce öğrendiği şifreyle bankacılık uygulamasına giriş yaptı. Şüpheli, bu yolla Uluk'un oğlunun eğitim masrafları için biriktirdiği 50 bin lirayı, ek hesabındaki 120 bin lirayı ve kredi kartından 20 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. Ayrıca, sürücü adına 150 bin liralık dijital kredi çekerek bu meblağı da aldı.

Şanlıurfa'ya vardıklarında şüpheli, telefonu sahibine iade ederek araçtan indi ve uzaklaştı. Telefonundaki banka hesaplarını kontrol eden Serdar Uluk, toplamda 340 bin lirasının çalındığını fark etti.

Durumu Şanlıurfa'daki polis ekiplerine bildiren Uluk'un şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin kendisini E. S. olarak tanıttığı ancak kimliğinin Hatay nüfusuna kayıtlı M. A. olduğu tespit edildi. Serdar Uluk, yolculuk esnasında bir akaryakıt istasyonundan alınan güvenlik kamerası görüntüleri ve banka dekontları ile birlikte savcılığa giderek şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.